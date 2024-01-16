الثلاثاء 16-01-2024
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 16-01-2024 02:00 م

الصناعة والتجارة تطرح عطاء لشراء كمية 15 طن من خيوط بوليستر

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن طرح عطاء لشراء كمية 15 طنا من خيوط البوليستر والمستخدمة في عملية التشويل.

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ودعت الوزارة من يرغب بالاشتراك، إلى مراجعة قسم العطاءات بالوزارة للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات، مقابل 35 دينارا أردنيا، غير مستردة، علماً بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 23-1-2024.


ويشترط للراغبين في الاشتراك، إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.



 




 

 


 

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