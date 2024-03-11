الضمان: إعلان الزيادة السنوية للمتقاعدين مطلع أيار المقبل

الوكيل الإخباري - أوضح الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محمود المعايطة إن زيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان استحقاق قانوني، وسيتم الإعلان عنها مطلع أيار المقبل.

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وقال المعايطة إن قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 وتعديلاته نص على ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل ضمن السقف الأعلى المحدد لها، وذلك في شهر أيار من كل سنة، ويتم توزيعها بالتساوي على الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال وبغض النظر عن مقدار أي منها.



وأشار إلى أن زيادة التضخم السنوية يُعلن عنها في بداية شهر أيار من كل عام ومن المبكر الحديث حولها في هذا الوقت الراهن كونها تحتاج إلى أرقام وبيانات مكتملة وواضحة وذلك لاحتسابها بشكل دقيق، مبيناً أنه لغاية الآن لم يتم البت بمقدار الزيادة المتوقعة على الرواتب التقاعدية، وفي حال تحديدها ستعلن عنها المؤسسة بكل شفافية في جميع وسائل الإعلام وكذلك عن أعداد المستفيدين منها.



وأضاف المعايطة أن زيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان تشمل راتب تقاعد الشيخوخة وراتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي والجزئي الدائم وراتب اعتلال العجز الإصابي الكلي الدائم، وراتب تقاعد الوفاة الطبيعية، وراتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل، أما بخصوص رواتب التقاعـد المبكر ورواتب العجز الإصابي الجزئي فتشملها زيادة التضخم عند إكمال كل متقاعد من أصحاب هذه الرواتب سن (60) عاماً بالنسبة للذكور و(55) عاماً بالنسبة للإناث، أو في حال الوفاة .



وأكد بأن هذه الزيادة ستضاف على رواتب المتقاعدين في شهر أيار المقبل من العام الجاري 2024 .