الضمان الاجتماعي : نتابع حالة المصابين في العقبة مع المختصين لبيان حاجتهم للإخلاء الجوي

الوكيل الاخباري - قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الاثنين، إنها تتابع حالة المصابين بحادثة سقوط وانفجار صهريج الغاز بميناء العقبة مع الجهات المختصة لبيان مدى حاجتهم إلى الإخلاء الجوي لمستشفيات أخرى.



وأوضح الناطق باسم المؤسسة شامان المجالي، لـ"المملكة" أن هناك اتفاقية بين المؤسسة وبين مركز الإسعاف الجوي لنقل المصابين الذين يتعرضون لحوادث عمل حال حاجتهم لذلك.



وأكد أن المؤسسة تجري اتصالات مع مركز الإسعاف الجوي في سلاح الجو الأردني.

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