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الضمان تبدأ توفير ترجمة للغة الإشارة في كافة موادها التوعوية والإعلامية

الخميس، 07-10-2021 08:12 م

الضمان تبدأ توفير ترجمة للغة الإشارة في كافة موادها التوعوية والإعلامية

الضمان


الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن بدئها توفير ترجمة للغة الإشارة لكافة موادها الإعلامية والتوعوية للأشخاص الصم.

وأضافت المؤسسة أنها تعمل حالياً على تنفيذ خطة متكاملة تتضمن توفير كافة أشكال الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة خاصة عبر موقعها الإلكتروني وجميع قنوات اتصالها وتواصلها المتاحة لضمان وصولهم لمختلف المعلومات، مبينةً أيضاً إيلائها أهمية كبيرة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال فروعها بإعتبارهم جزء لا يتجزء من المجتمع، حيثُ ستعمل على توفير مختلف الخدمات الملائمة لهم بما يسهم في حصولهم على المعلومات الوافية عن حقوقهم في الضمان الاجتماعي.

وأكدت المؤسسة بأن توفيرها لهذه الخدمات يندرج ضمن خطة المؤسسة وينطلق من مسؤولياتها تجاه هذه الفئة من جمهور المؤسسة ، وتطبيقاً لقرارات مجلس الوزراء بهذا الخصوص وبما ينسجم مع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20/2017، مشيرةً أيضاً إلى أن توفير خدمة لغة الإشارة في موادها التوعوية يأتي تحقيقاً لرؤيتها بمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية والممارسات المستدامة للغة الإشارة والتفاعل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ودمج قضاياهم ضمن البرنامج الإعلامي والتوعوي للمؤسسة، وانطلاقاً من حرصها على جودة وتميز وشمولية خدماتها، وتقديم خدمات إلكترونية ذكية تخدم جميع فئات المجتمع .

وأشارت المؤسسة إلى أن مركزها الإعلامي سيوفر مواد توعوية بالخدمات الإلكترونية والذكية من خلال نشر مجموعة فيديوهات توعية مصورة بلغة الإشارة للتعريف بالخدمات المقدمة للمؤمن عليهم وتوفيرها عبر موقعها الإلكتروني وقناتها على اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك، تويتر، انستغرام)، وكذلك توفير الأخبار والبيانات الصحفية الصادرة عنها بلغة الإشارة.

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