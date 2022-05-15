الضمان تطلق حسابها على تيك توك

الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن إطلاقها حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تيك توك – TikTok) باسم "ssc.jo.tiktok1" وعلى الرابط: (https://www.tiktok.com/@ssc.jo.tiktok1?lang=ar)، وذلك بهدف نشر الوعي التأميني لجمهورها واعتماد قنوات جديدة للوصول إلى الشباب باعتبارهم من الفئات المعنية بشكل مباشر وغير مباشر بالضمان الاجتماعي، وتعريفهم بأهمية الضمان الاجتماعي والحماية التي يوفّرها للمشتركين والمتقاعدين و للمنشآت التي تنضوي تحت مظلته.

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