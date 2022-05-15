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الأحد، 15-05-2022 02:45 م

الضمان تطلق حسابها على تيك توك

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الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن إطلاقها حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تيك توك – TikTok) باسم "ssc.jo.tiktok1" وعلى الرابط:  (https://www.tiktok.com/@ssc.jo.tiktok1?lang=ar)، وذلك بهدف نشر الوعي التأميني لجمهورها واعتماد قنوات جديدة للوصول إلى الشباب باعتبارهم من الفئات المعنية بشكل مباشر وغير مباشر بالضمان الاجتماعي، وتعريفهم بأهمية الضمان الاجتماعي والحماية التي يوفّرها للمشتركين والمتقاعدين و للمنشآت التي تنضوي تحت مظلته.

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وبيّنت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن إطلاق هذا الحساب التواصلي يعزز مجالات التواصل مع المواطنين وجمهور المؤسسة بكافة فئاته وإتاحة المجال لتلقي تساؤلاتهم مباشرةً، مضيفةً أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تشكل نافذة أساسية للتواصل مع جمهور المؤسسة وتوعيتهم ووضعهم بصورة وافية عن آخر المستجدات المرتبطة بالضمان الاجتماعي والحصول على التغذية الراجعة التي أصبحت تشكل أساساً لتطوير أعمالها واجراءتها.

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