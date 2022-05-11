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الأربعاء، 11-05-2022 07:09 م

الضمان يدعو المنشآت للاستفادة من برنامج بادر

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الوكيل الاخباري - دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي المنشآت غير المشمولة في مظلة الضمان الاجتماعي أو التي لم تشمل كافة العاملين لديها إلى المبادرة بشمولهم وفقاً لترتيبات برنامج بادر الذي يتيح للمنشآت شمول العاملين لديها بأثر فوري وذلك قبل انتهاء مهلة البرنامج في نهاية حزيران المقبل، كون الشمول بعد هذا التاريخ سيكون بأثر رجعي ومن تاريخ التحاق العامل بالعمل لدى المنشأة وما يترتب على ذلك من تحميل المنشآت قيمة الاشتراكات المستحقة عن الفترات السابقة وما يترتب عليها من فوائد وغرامات.

وذكرت المؤسسة أن برنامج بادر تم اطلاقه في منتصف عام 2020 بموجب أمر الدفاع رقم (14) بهدف المحافظة على الأنشطة الاقتصادية وعدم تحميلها أعباء مالية كبيرة.

وبينت المؤسسة أن مظلتها تغطي مليوناً و436 ألف مشترك فعال حالياً، وأن أولوياتها في المرحلة القادمة شمول كل القوى العاملة بمظلتها لتوفير سبل الحماية اللازمة للعامل وأفراد أسرته بما يكفل توفير الحياة الكريمة لكل أبناء المجتمع باعتبار ذلك هدفاً استراتيجياً لها.

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