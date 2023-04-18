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الثلاثاء، 18-04-2023 01:15 م

الضمان يحدد قيمة الحد الأعلى للأجر الخاضع للاقتطاع لعام 2023

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الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن الحد الأعلى للأجر الشهري الذي تُحتسب اشتراكات الضمان على أساسه للعام الحالي 2023 أصبح (3538) ديناراً، في حين كان العام الماضي (3394) ديناراً، وذلك بعد ربطه بمعدل التضخم لعام 2022 الذي بلغ (1.31%).اضافة اعلان


وأضافت المؤسسة أن الحد الأعلى لبدل التعطل عن العمل لعام 2023 أصبح (591) ديناراً للشهر الواحد، في حين كان العام الماضي (567) ديناراً، موضحة أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الذي نصّ على أن يكون الحد الأعلى للأجر الذي تُحتسب عليه الاشتراكات، والحد الأعلى لصافي بدل التعطل عن العمل مرتبطاً بالتضخم سنوياً، وتؤخذ هذه النسبة المسجّلة في المملكة عن السنة السابقة.

وبينت المؤسسة أن متوسط أجور المؤمّن عليهم الأردنيين بالضمان لعام 2023 بلغ (618) ديناراً، في حين كان ذلك المتوسط للمؤمن عليهم الأردنيين (610) دنانير خلال العام الماضي 2022.

 




 

 


 

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