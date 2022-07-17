الضمان: 150 ألف مشترك ضمن الحد الأدنى للأجور

الوكيل الإخباري-

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بلغ عدد المشتركين في الضمان الاجتماعي الفعالين حاليا ضمن راتب الحد الأدنى للأجور المعتمد 260 دينارا حوالي 150 ألفا و 530 مشتركا.وقالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، إن عدد الأردنيين ضمن الحد الأدنى للأجور بلغ 142 ألفا و93 مشتركا، فيما بلغ عدد المشتركين غير الأردنيين 8437 مشتركا إلزاميا من خلال عملهم لدى منشآت داخل المملكة.ويشكل هؤلاء العاملون وفق الحد الأدنى للأجور 10.5 بالمئة من عدد المشتركين الفعالين حاليا البالغ عددهم مليونا و437 ألف مشترك.