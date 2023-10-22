الأحد 22-10-2023
الوكيل الاخباري

رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد يؤدون اليمين القانونية أمام الملك

مُحملة بالمساعدات.. ادخال 17 شاحنة عبر معبر رفح اليوم

هل ستتأثر مصر بالاعصار "تيج" ؟

صحة غزة: الاحتلال ارتكب 24 مجزرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

القبض على عامل في إحدى البلديات قام بسرقة مركبة تابعة للبلدية

50 % من الوحدات السكنية بقطاع غزة تضررت جراء الغارات الإسرائيلية

صحة غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 4651 شهيداً

الحكومة الإسرائيلية تلغي وزارة الإعلام

آلاف الإسرائيليين في "تل ابيب" يطالبون باستقالة نتنياهو

لغز مترو غزة.. صحيفة تكشف عن تكتيك الاحتلال لضرب الأنفاق

عاجل

كتائب القسام تستهدف "بيت شيمش" غرب القدس المحتلة برشقة صاروخية

الأحد، 22-10-2023 02:21 م

فلس الريف يزود 335 موقعاً ومنزلاً بالكهرباء بكلفة مليون و31 ألف دينار

394346259_634288655548221_6829411030190062023_n


الوكيل الإخباري - أقرت اللجنة التوجيهية العليا لفلس الريف خلال اجتماع عقد برئاسة رئيس اللجنة وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة قوائم المنازل والمواقع المستفيدة من ايصال التيار الكهربائي بواسطة الشبكات الاعتيادية عن شهري آب و ايلول وعددها حوالي 335 منزلا وموقعا بكلفة اجمالية تبلغ مليون و 31 الف دينار.

اضافة اعلان


وقال الخرابشة في تصريح صحفي ان اللجنة اقرت مجموعة من المشاريع والمواقع التي سيتم ايصال التيار الكهربائي لها على حساب فلس الريف وتشمل تجمعات سكانية وانشطة اقتصادية بعد التوسع في هذه الخدمة بموجب تعديلات على أسس إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف.


من جانبه عرض مدير مديرية الكهرباء وكهربة الريف في وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندس هشام المومني تفاصيل القرارات وقال انها تشمل تجمعات سكانية تتكون من خمسة منازل خارج حدود التنظيم بكلفة اجمالية للمشروع بلغت 518 الف دينار.


كما تشمل تجمعات سكانية تتكون من ثلاثة منازل خارج حدود التنظيم بحد أدني وبلغت كلفة المشروع 171 الف دينار كما شملت المنازل الانفرادية الواقعة خارج حدود التنظيم التي تستفيد من شبكات قائمة بكلفة اجمالية بلغت 84 الف دينار.


ووفق المومني شملت القائمة التي اقرتها اللجنة العليا شريحة منازل الاسر العفيفة الواقعة داخل حدود التنظيم في مناطق امتياز شركات الكهرباء وبكلفة اجمالية تبلغ7.4 الف دينار وقد جاء هذا البند لدعم الاسر العفيفة من ذوي الدخل المحدود.


وأضاف المومني أن قائمة دعم فلس الريف شملت شريحة المشاريع المتضمنة مزارع دواجن وابقار واغنام واسماك ضمن مناطق جيوب الفقر الواقعة خارج التنظيم حيث بلغت القيمة الاجمالية للمشاريع المنفذة على حساب فلس الريف 26 الف دينار، وذلك ايماناً بدور الوزارة في دعم المزارعين وتشجيع انتاج الثروة الحيوانية وتعزيز الاعتماد على الذات.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1697978488104

أمانة عمان تحصد المركز الثاني بجائزة الإدارة البيئية

1697974915881

"المتقاعدين العسكريين" تنظم دورة أعوان مكافحة المخدرات ويوماً طبياً في الزرقاء

1697977172485

رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد يؤدون اليمين القانونية أمام الملك

6636

وقفة تضامنية حاشدة في اليرموك نصرة لأهل غزة

VTIwsXbGXHVBqkpYIMjqcUKDEuwYJqeBE0MHYgaJ

القبض على عامل في إحدى البلديات قام بسرقة مركبة تابعة للبلدية

main_image6534fc025e73f

البخيت رئيساً لمجمع اللغة العربية الأردني

أخبار متعلقة
023913bf-0e85-4ce1-85de-e47b0da3d9ea

وزير الطاقة يتابع العمل على مبادرات قطاعي الطاقة والتعدين

ee62c4ce-5c02-4930-8c5c-0f2c00c1659d

الروابدة: صندوق استثمار أموال الضمان يقوم بدور هام في دعم الأمن الاقتصادي

WhatsApp Image 2023-10-12 at 3.18.48 PM

سلطة المياه تنظم دورات تدريبية جديدة للموظفين ومقاولي وصلات المياه المنزلية

WhatsApp Image 2023-10-10 at 10.54.57 AM

وزير المياه والسفير الألماني يبحثان استمرار التعاون في مجالات المياه

WhatsApp Image 2023-10-08 at 1.39.31 PM

بدء التشغيل التجاري COD لمشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الديسي

386399145_626417433002010_2493542183571334304_n

الخرابشة يتابع مبادرات الطاقة والتعدين في رؤية التحديث الاقتصادي