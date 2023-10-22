فلس الريف يزود 335 موقعاً ومنزلاً بالكهرباء بكلفة مليون و31 ألف دينار

الوكيل الإخباري - أقرت اللجنة التوجيهية العليا لفلس الريف خلال اجتماع عقد برئاسة رئيس اللجنة وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة قوائم المنازل والمواقع المستفيدة من ايصال التيار الكهربائي بواسطة الشبكات الاعتيادية عن شهري آب و ايلول وعددها حوالي 335 منزلا وموقعا بكلفة اجمالية تبلغ مليون و 31 الف دينار.

اضافة اعلان



وقال الخرابشة في تصريح صحفي ان اللجنة اقرت مجموعة من المشاريع والمواقع التي سيتم ايصال التيار الكهربائي لها على حساب فلس الريف وتشمل تجمعات سكانية وانشطة اقتصادية بعد التوسع في هذه الخدمة بموجب تعديلات على أسس إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف.



من جانبه عرض مدير مديرية الكهرباء وكهربة الريف في وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندس هشام المومني تفاصيل القرارات وقال انها تشمل تجمعات سكانية تتكون من خمسة منازل خارج حدود التنظيم بكلفة اجمالية للمشروع بلغت 518 الف دينار.



كما تشمل تجمعات سكانية تتكون من ثلاثة منازل خارج حدود التنظيم بحد أدني وبلغت كلفة المشروع 171 الف دينار كما شملت المنازل الانفرادية الواقعة خارج حدود التنظيم التي تستفيد من شبكات قائمة بكلفة اجمالية بلغت 84 الف دينار.



ووفق المومني شملت القائمة التي اقرتها اللجنة العليا شريحة منازل الاسر العفيفة الواقعة داخل حدود التنظيم في مناطق امتياز شركات الكهرباء وبكلفة اجمالية تبلغ7.4 الف دينار وقد جاء هذا البند لدعم الاسر العفيفة من ذوي الدخل المحدود.



وأضاف المومني أن قائمة دعم فلس الريف شملت شريحة المشاريع المتضمنة مزارع دواجن وابقار واغنام واسماك ضمن مناطق جيوب الفقر الواقعة خارج التنظيم حيث بلغت القيمة الاجمالية للمشاريع المنفذة على حساب فلس الريف 26 الف دينار، وذلك ايماناً بدور الوزارة في دعم المزارعين وتشجيع انتاج الثروة الحيوانية وتعزيز الاعتماد على الذات.