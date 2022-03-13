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الطاقة: تطبيق التعرفة غير المدعومة على من لا يُسجل على المنصة

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الأحد، 13-03-2022 01:27 م

الطاقة: تطبيق التعرفة غير المدعومة على من لا يُسجل على المنصة

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الوكيل الإخباري – أكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن الأردنيين الغير مسجلين على منصة دعم الكهرباء سيتم احتساب فاتورتهم الكهربائية وفقاً للتعرفة الغير المدعومة الخاصة بالأجانب.

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وبيّن الناطق الإعلامي باسم الوزارة مشهور أبو عيد لـ" الوكيل الإخباري" أن أي مواطن لا يُسجل على المنصة سيُطبق عليه التعرفة ( غير المدعومة ) اعتباراً من 1 نيسان المقبل، وهي (12 قرشاً لكل كيلوواط لأول 1000 كيلوواط) و (15 قرشاً لكل لمن يكون استهلاكهم أكثر من 1000 كيلوواط).


وأوضح ابوعيد أن المسجلين من الأردنيين على منصة دعم الكهرباء سيستفيدون من دعم الكهرباء، إضافة الى الشرائح الثلاثة المعلن عنها سابقاً، والتي تبدأ بخمسة قروش للكيلو واط من ( 1 إلى 300 ) كيلو واط، ثم الشريحة الثانية 10 قروش من ( 301 الى 600 ) كيلو واط ، ثم الشريحة الثالثة 20 قرش من ( 601 ) كيلوواط فأكثر.


وأكد أن تطبيق التعرفة الجديدة سوف يبدأ اعتباراً من 1 نيسان كما هو مقرر، داعياً الجميع إلى المسارعة بالتسجيل حتى يتم شمولهم بالدعم.


و بلغ العدد الكلي للعدادات التي فتحت حسابا للتسجيل على الموقع الالكتروني الخاص بالاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة للقطاع المنزلي حتى اليوم الأحد 715 ألف عداد.

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