الطاقة تطلع على تكنولوجيا الطاقة الشمسية الحرارية

الوكيل الاخباري- اطلعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الخميس، على تكنولوجيا الطاقة الشمسية الحرارية المركزة في الأردن، ودورها في تعزيز تنافسية الشركات المحلية في الأسواق العالمية، خلال زيارات ميدانية لعدد من الشركات الصناعية في منطقة الضليل.

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واستعرض المدير العام ورئيس القسم الهندسي لشركة حرارة الصناعة "Industrial Thermal" الدكتور محمد عفانة، المعادلات والحسابات والتصاميم والخوارزميات المستخدمة لتطوير هذه التكنولوجيا محليا وجوانب استخداماتها في القطاع الصناعي من عمليات توليد للطاقة الحرارية اللازمة لتسخين المياه، والزيت الحراري، وإنتاج البخار الصناعي، وكفاءة استخدام التكنولوجيا الحرارية وجدواها الاقتصادية وتحقيق الاستدامة.



وفي شركة الأصالة للصناعات الغذائية، جرى تقديم شرح تفصيلي من معلومات حول مشروع الطاقة الشمسية الحرارية المركزة CSP، حيث تبلغ قدرة المشروع 700kWp.th وهو مشروع تحت التطوير والمنوي افتتاحه في شهر أيلول المقبل، ويعتبر انطلاقا لمسيرة الشركة في أنظمة الطاقة الشمسية المركزة كأول شركة متخصصة في تصميم وتصنيع وتنفيذ مشاريع أنظمة الطاقة الشمسية المركزة بالأردن.



من المتوقع ان يستفيد من هذه التكنولوجيا ثلاثة مشاريع صناعية محلية، فيما تسعى شركة Industrial Thermal لمساعدة الصناعة الوطنية في تقليل كلف الطاقة التي تنعكس مباشرة على الإنتاج، ما يساهم في رفع قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية وتحقيق التنمية، تماشياً مع رؤية التحديث الاقتصادي للنهوض بالصناعات الوطنية ورفع قيمتها التنافسية.



يشار الى ان الزيارات تمت ضمن فعاليات شهر التميز الذي أطلقته الوزارة خلال شهر أيار الحالي.