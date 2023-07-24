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الإثنين، 24-07-2023 08:29 م

مباحثات بين الأردن والعراق حول النفط والطاقة

الأردن-والعراق


الوكيل الإخباري - بحث وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، اليوم الاثنين، مع نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

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ووفق وكالة الأنباء العراقية، "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها على مختلف الصعد، وخصوصاً في قطاع النفط والطاقة وبما يخدم المصالح المشتركة".


وحضر اللقاء مدير عام شركة تسويق النفط العراقية "سومو" وعدد من المسؤولين من كلا البلدين والوفد المرافق للوزير الخرابشة.

 




 

 


 

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