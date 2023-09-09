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السبت، 09-09-2023 09:41 ص

الطاقة والمعادن تُغلق جميع المقالع المخالفة في عجلون

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، استمرار الهيئة في تكثيف عمليات الرقابة ومواصلة جولاتها الميدانية على جميع المقالع والكسارات ومواقع حقوق التعدين المنتشرة بمختلف مناطق المملكة، للتأكد من حصولها على التصاريح والرخص اللازمة لممارسة النشاط والعمل ضمن الإحداثيات والمناطق المحددة في الرخصة وضمان التزامها بخطة إعادة تأهيل الموقع وبمعايير المحافظة على البيئة وشروط السلامة العامة.

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وأضاف  السعايدة في تصريح عقب الحملة التفتيشية المفاجئة التي نفذتها الهيئة خلال الأسبوع الماضي وشملت جميع المقالع العاملة بمحافظة عجلون، أن كوادر الهيئة تمكنت من ضبط المقالع المخالفة التي تعمل دون ترخيص وإيقافها عن العمل وعددها 10 مقالع، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة، وتم تحويل القائمين عليها الى الحكام الإداريين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم استناداً لأحكام القانون.


وبين أن ذلك جاء بعد أن تم منح هذه المقالع سابقاً مهلة لتصويب اوضاعها بناء على المتابعات والجولات التفتيشية والملاحظات التي وجهت لها سابقاً لتلافي إغلاقها.

وأكد السعايدة أن الهيئة لن تتهاون في التصدي للاعتداءات الجائرة على المصادر الطبيعية وهدر المال العام واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها لضمان الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتعزيز الاستدامة البيئية.


 




 

 


 

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