الطباع لـ الوكيل: تخفيض التعرفة الجمركية على الإطارات لن يقل عن 10% للإطار الواحد

الوكيل الاخباري - قال نقيب تجار قطع السيارات ولوازمها طارق الطباع إن قرار تخفيض التعرفة الجمركية على قطع السيارات والإطارات من 20% إلى 5% جاء كخطوة في الاتجاه الصحيح.

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وأضاف الطباع لـ"الوكيل الاخباري" أن القرار بتخفيض التعرفة الجمركية سيدخل حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية، مبيناً أن القرار لن يطبق بالأثر الرجعي، أي أن أسعار الإطارات التي دخلت المملكة قبل سريان تخفيض تعرفة الجمارك ستبقى على الأسعار القديمة.

وبين الطباع أن أسعار إطارات السيارات قد ارتفعت بشكل جنوني في الآونة الأخيرة، بسبب ارتفاع أجور الشحن، وأجرة الحاويات في شتى أرجاء العالم، خاصة في الدول المصدرة لتلك المواد.

وأوضح أن هذا الارتفاع أدى لازدياد الطلب على الإطارات المستعملة، بسبب قلة ثمنها مقارنة بالإطارات الجديدة، خاصة لذوي الدخل المحدود.

وأشار أن سعر الإطار الواحد سينخفض ثمنه بنسبة لا تقل عن 10% من قيمته الأصلية، وذلك بعد تطبيق قرار التعرفة الجمركية المخفضة.

وختم الطباع حديثه لـ"الوكيل الاخباري" بالتأكيد على لغة الحوار بين القطاع التجاري والحكومة، التي أدت بالنهاية لاتخاذ قرار تخفيض التعرفة الجمركية، التي طالب بها القطاع منذ مدة، مؤكداً شكره لوزير المالية ودائرة الجمارك العامة.

وكان مدير دائرة الجمارك العامة اللواء جلال القضاة أكد أن هذا القرار اتخذته الحكومة للتخفيف عن المواطن، حيث لجأت الحكومة إلى ذلك بعد ارتفاع أجور الشحن والحاويات في العالم، والذي أدى الى ارتفاع أسعار معظم السلع والبضائع.