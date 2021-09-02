الطفيلة: إغلاق منشأتين لمخالفتهما أوامر الدفاع رقم 32

الوكيل الإخباري - قال محافظ الطفيلة، الدكتور خالد الجبور، إن لجان الرقابة والتفتيش الميدانية المشكلة من عدة دوائر رسمية أغلقت، اليوم الخميس، منشأتين خالفتا أمر الدفاع رقم 32، الذي ينظّم عمل الأفراد الذين لم يتلقّوا مطعوم كورونا في منشآت القطاعين العام والخاص وبعض المهن.

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وأكد في تصريح صحفي أهمية مساندة الجهود الرسمية الرامية لمكافحة انتشار وباء كورونا، وضرورة مراقبة المنشآت والعاملين فيها بمختلف القطاعات وبشكل دوري، مع التشديد على توفير اشتراطات ومتطلبات البروتوكولات الصحية المتبعة.



وأشار إلى مباشرة تطبيق الجوانب الإجرائية المتصلة بأمر الدفاع "32 "على المنشآت والأفراد المخالفين وغير الحاصلين على جرعتي اللقاح في حال عدم حصولهم على فحوصات "بي سي آر" كل 72 ساعة، كبديل عن عدم تلقيهم اللقاح، مؤكدا أنه لا تهاون مع المخالفات المتصلة بهذا الجانب، إلى جانب المخالفات الأخرى المتعلقة بعدم الالتزام بالبروتوكولات الصحية المتبعة.



ودعا المواطنين والعاملين والموظفين في القطاعين العام والخاص إلى ضرورة الإسراع بتلقي جرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا حفاظاً على صحتهم وسلامة المجتمع.



ولفت الدكتور الجبور إلى أن مراكز تلقي اللقاح المنتشرة في قصبة الطفيلة ولوائي الحسا وبصيرا تقوم بمهامها باستقبال المواطنين الراغبين بتلقي اللقاحات المعتمدة، مؤكدا دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز مفاهيم التوعية المجتمعية تجاه الإقبال على تلقي اللقاح للمحافظة على صحتهم وسلامتهم من هذا الوباء.

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