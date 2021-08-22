العتوم: المشاريع الملكية نفذت بالكامل في إربد

الوكيل الاخباري-

اضافة اعلان

أكد محافظ إربد رضوان العتوم، أن المشاريع الملكية المخطط لها في المحافظة نُفذت بالكامل.وقال إن هناك مئات المشاريع التي نفذت بتوجيهات جلالة الملك وبإرادة ملكية سامية، حيث لا يمر شهر إلا ويكون هناك افتتاح لعدد من هذه المشاريع، كما وهناك العديد من المشاريع الأخرى المستمرة ودعم أندية تهدف إلى تمكين الشباب.وأضاف أن رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي افتتح أمس السبت ملاعب رياضية خماسية في مناطق يبلا وإبدر والسيلة، وافتتح قاعة متعددة الأغراض في منطقة حبراص ببلدية الكفارات في لواء بني كنانة، وملعبا رياضيا قانونيا، في منطقة وادي زبدة بقصبة إربد.وتابع أن القاعة متعددة الأغراض في منطقة حبراص أقيمت على مساحة 3 دونمات وتحتوي على مكاتب ومرافق أخرى، لخدمة أهالي المنطقة في مختلف المناسبات الاجتماعية، ولتدريب أبنائها على مختلف مهارات الحياة، وتطوير قدراتهم.وبين العتوم أن إنجاز هذه المشاريع تأتي تجسيداً لرؤى جلالة الملك واهتمامه في تمكين الشباب بمختلف مناطق المملكة، باعتبارهم المحرك الرئيس في مسيرة التنمية المستدامة.وأشار العتوم إلى أنه تم الاستماع لملاحظات المواطنين، والتي كانت جلها مطالب بتعزيز المدارس بغرف صفية وملاعب التي في أغلبها موجودة في مشاريع اللامركزية للعام المقبل 2022.