العتوم يُقرر إغلاق مستشفى خاص في اربد

الوكيل الإخباري - قال محافظ اربد رضوان، إنه تم اليوم الاثنين، إغلاق إحد المستشفيات الخاصة في مدينة اربد، بناء على تنسيب من وزارة الصحة، نتيجة نقص الخدمات اللوجستية.

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وأوضح العتوم، أن الإغلاق جاء نتيجة وجود خلل في أنظمة الطاقة الكهربائية في المستشفى، إضافة إلى وجود بعض النواقص المتصلة بالأجهزة والأدوات والمستلزمات الطبية الضرورية، الى جانب حاجة المستشفى لإصلاحات في البناء.



وأشار، إلى أن الإغلاق سيستمر لحين تصويب كامل الأوضاع التي تتطلبها الوزارة وتخص المستشفيات الخاصة، لافتا إلى أن اللجنة التي شكلها أمس وضمت ممثلين عن الدوائر المعنية قامت بالكشف على المستشفى وأوردت بعض الملاحظات المهمة، والتي تحتاج الى معالجة فورية.

