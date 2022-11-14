العثور على وصلة مخالفة مربوطة على شبكة الصرف الصحي داخل منزل في جرش

الوكيل الاخباري-

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عثرت لجنة السلامة العامة في محافظة جرش ترافقها الجهات الرسمية على حفرة داخل منزل في المحافظة يوجد داخلها وصلة مخالفة مربوطة على شبكة الصرف الصحي بطريقة غير قانونية، وفق محافظ جرش فراس الفاعور.وقال الفاعور الاثنين إن الاعتداء ضبط خلال قيام لجنة السلامة العامة بمتابعة وتفقد التزام صهاريج النضح بشروط السلامة العامة وتفريغ حمولاتهم من مياه عادمه ومياه زيبار الزيتون في مكب الأكيدر ."خلال المتابعة وعند القيام بالبحث والتحري والتفتيش تبين وجود حفره داخل منزل ووصلة مشبوكة على منهل للصرف الصحي بشكل غير قانوني ووجود آثار لمياه زيبار الزيتون" وفق الفاعورولم يذكر المحافظ أي تفاصيل عن الحفرة وآلية شبك الوصلة على شبكة الصرف الصحي.وأضاف الفاعور بأنه تم ضبط 3 صهاريج فارغة بالقرب من المنزل وصهريج ممتلئ بمياه عادمة مبينا بأنه سيتم تحويل سائقي الصهاريج وصاحب المنزل إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.مدير محطات الصرف الصحي في محافظة جرش مروان العياصرة قال إن مياه الزيبار تؤثر بشكل مباشر على نظام المعالجة البيولوجي الحيوي في حال دخول مياة زيبار الزيتون إلى المحطة و اختلاطها مع مياه الصرف الصحي المنزلي مما يؤدي إلى قتل البكتيريا المعالجة للأحمال العضوية( البكتيريا تقوم بمعالجة مياه الصرف الصحي وهظم المواد العضوية الضارة ).وأضاف العياصرة بأن بعد هظم البكتيريا للمواد العضوية الضارة تخرج مياه معالجة مستصلحة لري المزروعات المقيدة ( استخدمها لري أشجار الزيتون فقط).وبين العياصرة أن لمياه الزيبار أثر كبير على مياه الينابيع والمياه الجوفية والمزروعات كونها تحتوي على أحماض عالية والمكان المخصص لمياه الزيبار هو مكب الأكيدر.