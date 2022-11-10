إغلاق مركز عناية بالبشرة في عمان

الوكيل الاخباري - أغلقت فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء- مديرية الأجهزة الطبية والمستلزمات وبالتعاون مع مديرية الأمن العام / الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة، أحد مراكز العناية بالبشرة في عمان.



‏‎وأوضح مدير عام المؤسسة نزار محمود مهيدات في بيان صحفي، أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة تحفظت على كمية من الأدوية والمستلزمات الطبية غير المجازة والتي تستخدم لإجراء التدخلات التجميلية في المركز، شملت حقن مالئة وحقن مذيبة وحقن تحت الجلد وأنابيب طبية إضافة إلى مستلزمات وأجهزة طبية أخرى.



‏‎وأضاف مهيدات أن المؤسسة باشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة أصوليًّا بحق القائمين على المركز .

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