العجارمة يؤكد ثقة الوزارة بخبرة واحترافية المعلمين في إدارة امتحان الثانوية العامة

الوكيل الاخباري - أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، الدكتور نواف العجارمة، ثقة الوزارة بخبرة واحترافية المعلمين والمعلمات الأردنيين في إدارة وإنجاح امتحانات شهادة دراسة الثانوية العامة.



وقال الدكتور العجارمة، خلال لقائه اليوم الخميس، رؤساء قاعات امتحانات الثانوية العامة في مديرية تربية منطقة السلط، بحضور مدير التربية هارون الرحاحلة، إن خبرة وكفاءة المعلم محط احترام وتقدير الوزارة، مبينا أن الإصرار والعزيمة لديهم كانت الدافع الأكبر لاستمرار التعليم الوجاهي في مدارسنا خلال الفصل الدراسي الأول رغم التحديات، التي ما زالت تواجه العديد من دول العالم، وبقاء التعليم فيها عن بعد.



وجدد الدكتور العجارمة، خلال اللقاء، الذي عقد في قاعة مدرسة عائشة بنت أبي بكر، ثقة الوزارة بقدرة الكوادر التربوية على توظيف نتائج الاستعدادات التي تبذلها الوزارة لتوفير البيئة الامتحانية الملائمة للطلبة، وتقديم الدعم النفسي لهم بحسن الاستقبال والتعامل معهم بكياسة وهدوء.

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