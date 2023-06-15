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العدل: تنفيذ 32 حالة رقابية بالسوار الإلكتروني خلال أيار الماضي

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الخميس، 15-06-2023 02:38 م

العدل: تنفيذ 32 حالة رقابية بالسوار الإلكتروني خلال أيار الماضي

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الوكيل الإخباري - كشفت وزارة العدل أنه تم تنفيذ 32 حالة رقابة إلكترونية (سوار إلكتروني) خلال شهر أيار الماضي.اضافة اعلان


وقالت الوزارة وفق رصد "الوكيل الإخباري"، إنه تم تنفيذ 298 عقوبة بديلة عن عقوبة الحبس خلال الشهر الماضي.

وأضافت أنه تم استقبال 189 طلب مساعدة قانونية خلال نفس الفترة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الأوراق القضائية المؤرشفة خلال أيار الماضي بلغت نحو 4 ملايين ورقة.

يذكر أن السوار الإلكتروني هو عبارة عن سوار يرتديه المحكوم عليه في الجزء السفلي من كاحل القدم للأشخاص المطبق عليهم الرقابة الإلكترونية بديل عن التوقيف القضائي أو العقوبات السالبة للحرية.

 




 

 


 

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