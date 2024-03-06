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الأربعاء، 06-03-2024 03:32 م

العدوان: القوانين الحالية تدعم مشاركة الشباب السياسية

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الوكيل الإخباري - قال الدكتور رائد العدوان عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب أن القوانين الحالية المحدثة تدعم مشاركة الشباب السياسية في الأحزاب والانتخاب، وذلك خلال جلسة حوارية  مع متطوعي مؤسسة "ابتناء" للتدريب والاستشارات.اضافة اعلان


وأكد العدوان، على الدور المحوري الذي يلعبه الأردن في مجال التحديث السياسي، مشيرًا إلى أن التحديث ليس بالأمر الجديد على الدولة الأردنية وإنما كان جزءًا لا يتجزأ من فلسفتها منذ النشأة.

وشدد العدوان على أهمية الشفافية في إدارة الانتخابات، موجهًا الحديث إلى الشباب بأن "الكرة في ملعبهم" للمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية.

وبين العدوان أن هناك حاجة ماسة إلى تفعيل دور الشباب في العملية السياسية، معتبرًا أن مشاركتهم الفاعلة ضرورية لمستقبل البلاد.

وأشار إلى أن المشاركين الشباب في الجلسة الحوارية، يمثلون نموذجًا للشباب الذي يسعى للإسهام في بناء مستقبل الأردن.

ودعا العدوان جميع أطياف المجتمع الأردني، وخصوصًا الشباب، إلى استغلال الفرص المتاحة والمشاركة بفعالية في العملية السياسية، لضمان تحقيق التطلعات والأهداف الوطنية نحو تقدم وازدهار الأردن.

واستعرض العدوان أبرز التعديلات على الدستور والقوانين الناظمة للعملية السياسية ودورها في تعزيز مشاركة الشباب والمرأة وتدعيم العمل الحزبي من خلال التدرج في القائمة العامة الحزبية وصولا نحو عام ٢٠٣٢، موضحاً دور هذه القوانين في تعزيز المشاركة السياسية وخلق مكاسب حقيقية للمجتمع الأردني.

 




 

 


 

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