العراق تقر الاتفاقية الاطارية لأنبوب نقل نفط البصرة للعقبة

الوكيل الإخباري - أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، الاثنين، موافقة مجلس الوزراء العراقي على الاتفاقية الاطارية لمشروع مد أنبوب نقل نفط العراق الخام من البصرة إلى ميناء العقبة على البحر الأحمر.

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وقال الوزير الخرابشة في تصريح صحفي، إن "نظيره العراقي إحسان عبد الجبار أبلغه بمكالمة هاتفية بموافقة "مجلس الوزراء العراقي على اتفاق الإطار وتفويضه بإنهاء الإجراءات اللازمة لتوقيعه".



وأشار الخرابشة الى انه اتفق مع الوزير العراقي على توجيه الفرق الفنية والقانونية الخاصة بمد الانبوب لاستكمال الإجراءات اللازمة لتوقيع الاتفاق.



واتفق الوزيران على ضرورة البناء على مخرجات القمة الثلاثية الأردنية المصرية العراقية الرابعة والتي عقدت في حزيران من العام الماضي في العاصمة بغداد بمشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.



وناقش الجانبان علاقات التعاون الثنائي واخر مستجدات أنبوب تصدير نفط العراق عبر ميناء العقبة.



ويأتي المشروع في إطار توطيد العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون الثنائي، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين من خلال فتح منفذ جديد لصادرات النفط العراقي يمنح الاردن بموجبه حق شراء 150 ألف برميل نفط يوميا لتكريرها في مصفاة البترول في مدينة الزرقاء.



ويتمثل المشروع في بناء أنبوب لنقل النفط الخام العراقي وملحقاته بطاقة تصميمية تبلغ (1) مليون برميل في اليوم من البصرة لغاية العقبة وبطول حوالي (1665) كم لتصدير النفط الخام العراقي عبر ميناء العقبة مرورا بالأراضي الأردنية وصولا الى ميناء العقبة ومنها للسوق العالمية.



وتقدر كلفة تنفيذ المشروع (الذي يمتد من محطات الضخ في البصرة في العراق إلى ميناء العقبة في الأردن) بحوالي (7-9) مليار دولار حسب تقديرات الجانب العراقي للمشروع.

