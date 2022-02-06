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الأحد، 06-02-2022 10:44 ص

العزام: سعر أسطوانة الغاز عالميا 11 دينار.. وهذه تفاصيل الضرائب على المحروقات

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الوكيل الإخباري - رصد - كشفت رئيس لجنة تسعيرة المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية أماني العزام عن قيمة الضريبة الخاصة المقطوعة على المشتقات النفطية.

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وقالت العزام خلال اجتماع للجنة الطاقة النيابية، اليوم الأحد، إن الضريبة الخاصة تبلغ 57.5 قرش على مادة البنزين 95، و37 قرش على مادة البنزين 90، فيما تبلغ 16.5 قرش على الديزل والكاز.

 

وأضافت أن الضريبة ثابتة على المشتقات النفطية، أما الكلف اللوجستية فهي شبه ثابتة، فيما يبقى السعر الأساس متراوحا وتعلنه الوزارة بشكل شفاف أسبوعيا.

 

وأشارت العزام إلى أن سعر أسطوانة الغاز اليوم يبلغ 11 دينار بحسب السعر العالمي، وأن هناك ارتفاع كبير على أسعار الغاز عالميا، ومع ذلك فإن الحكومة اتخذت قرارا بتثبيت أسطوانة الغاز منذ فترة طويلة.

 

وأوضحت أن التنبؤ في أسعار المشتقات النفطية أصبح سهل في الأردن، وحتى قبل اجتماع لجنة التسعير شهريا.

 

 




 

 


 

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