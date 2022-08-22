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الإثنين، 22-08-2022 11:57 ص

العسعس: الحكومة سددت 500 مليون من المتأخرات التي ورثتها

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

أكد وزير المالية محمد العسعس أن الحكومة سددت نحو 500 مليون دينار من المتأخرات التي ورثتها منذ استلام مهامها.

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وقال العسعس، خلال جلسة تشريعية، اليوم الاثنين، إن الحكومة ملتزمة بسداد المتأخرات وخاصة الاستملاكات.

 

وأضاف أن الحكومة عملت على ضخ السيولة في السوق من خلال دفع المتأخرات، لافتا إلى أن عدم سداد هذه المتأخرات يرتب إشكاليات عديدة أهمها سحب السيولة من السوق وفوائد عالية على الحكومة ورفع أسعار التعاقدات التي تقوم بها الحكومة لأن المتعاقد بحسب فترة التأخير.

 

وأشار العسعس إلى أن الحكومة عملت على تسديد المتأخرات رغم تبعات جائحة كورونا وتحديات الاقتصاد العالمي.

 

وكان رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي أشار إلى ورود شكاوى من مواطنين حول تأخر استلام استحقاقتهم من الاستملاكات، علما أن تأخر صرفها يرتب فائدة بنسبة 9% على الخزينة.

 

وطلب الدغمي من الحكومة عدم استملاك أي أرض إذا لم تكن المخصصات مرصودة لها بالموازنة.

 




 

 


 

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