العسعس: بدأنا بمراجعة اتفاقيات متعلقة بمشاريع الطاقة

الوكيل الإخباري

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- قال وزير المالية محمد العسعس، الاثنين، إن الحكومة بدأت بمراجعة الاتفاقيات المتعلقة بمشاريع الطاقة، في إطار أهمية تعزيز نجاعة وفاعلية قطاع الطاقة.وفي رده على مناقشات مجلس النواب بشأن مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية لعام 2022، قال إنه "سيتم التفاوض مع أصحاب هذه المشاريع لتحسين الشروط الخاصة بها وخاصة أسعار بيع الطاقة الكهربائية وبما يخفف من الأعباء المالية على شركة الكهرباء الوطنية وبالتالي خفض سعر بيع الكهرباء ولجميع القطاعات".العسعس، بين أن الحكومة ستعمل على تعزيز أمن التزود بالطاقة وتنويع مصادر الغاز الطبيعي وتنويع مصادر توليد الطاقة الكهربائية ورفع المخزون الاستراتيجي للمشتقات النفطية والزيادة في تنويع مصادر الوقود المستخدمة في الصناعات والنقل، وضبط الفاقد من الكهرباء.وأشار إلى أن الحكومة ستعزز أمن التزود بالمياه من خلال تنفيذ مشاريع كبرى بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل الجاد لضبط الفاقد من المياه، وعمل دراسة شاملة ومعمقة لمصادر المياه الجوفية وسبل تعزيزها واستثمارها بالشكل الأمثل، واعتماد إجراءات وآليات محددة لتخفيض خسائر قطاع المياه من خلال تغطية الكلف التشغيلية وتحسين عملية تحصيل المستحقات المالية.وبين العسعس أن الحكومة تعكف على الإعداد لطرح عطاء مشروع الناقل الوطني العقبة - عمان، للحفاظ على الأمن المائي الأردني.