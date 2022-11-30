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الأربعاء، 30-11-2022 12:08 م

العقبة: الأردن يستقبل ما نسبته 20% من سياحة البواخر في العالم

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الوكيل الاخباري- استقبلت مدينة العقبة، منذ بداية العام الحالي، حتى تاريخه 70 سفينة سياحية، أي قرابة 20% من سياحة البواخر في العالم، وفقا لمفوض السياحة والبيئة في سلطة العقبة الاقتصادية، نضال المجالي.اضافة اعلان


وقال المجالي، إنّ مدينة العقبة تعتبر أحد أضلاع المثلث الذهبي الأساسي في استقبال السائح الأوروبي لما تمتلكه من بنية تحتية متكاملة، حيث تبدأ من مطار الملك حسين الدولي الذي يستقبل قرابة 14 وجهة بطيران مباشر منخفض التكاليف، بالإضافة إلى المنفذ البحري (مرسى السفن السياحي).

وأضاف، أن مرسى السفن السياحي في العقبة سيستقبل 96 سفينة سياحية جديدة، حيث إنّ العدد قابل للزيادة.

وأشار، إلى أن منطقة وادي رم جاذبة للسياحة المحلية والعربية والأجنبية، حيث استقبلت خلال 10 أشهر الماضية قرابة 250 ألف زائر.

وأعتبر المجالي، أن مدينة العقبة ومنطقة وادي رم محط أساس في البرامج السياحية العالمية.

وأكّد، أن السياحة الشتوية الأبرز في مدينة العقبة لطبيعة الجو.

 




 

 


 

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