العقبة الخاصة تمهل المحال التجارية 14 يوماً لتصويب أوضاعها

الوكيل الاخباري - أكد مفوض شؤون المدينة والإقليم في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور نضال المجالي، أن السلطة مستمرة في حملاتها الرقابية لتصويب أوضاع المنشآت التجارية في العقبة لضمان ممارسة النشاط التجاري ضمن القوانين والتعليمات الناظمة لعمل هذه المنشآت في المدينة.



وقال المجالي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن السلطة قررت منح المحال التجارية غير المرخصة في شارع المحدود الوسط التجاري وكافة مناطق قصبة العقبة مهلة مدتها 14 يوما اضافيا لغايات تصويب اوضاعها والحصول على الشهادات اللازمة لممارسة النشاط التجاري تجنبا لاتخاذ الاجراءات القانونية بإغلاقها.

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