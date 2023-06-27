الثلاثاء 27-06-2023
الوكيل الاخباري

اصابتان و6 معتقلين خلال اقتحام الاحتلال نابلس

العقبة تستعد لاستقبال الزائرين بفعاليات عدة خلال عيد الأضحى

ارتفاع الطلب على رحلات السياحة الداخلية في الأردن خلال العيد

الذهب عالمياً يفتتح تداولات الأسبوع على ارتفاعات ملحوظة

مجلس الأمن يناقش القضية الفلسطينية اليوم

الدولار يصعد قبيل بيانات أمريكية هامة

ارتفاع أسعار النفط اليوم الثلاثاء عالمياً

تعرف على فضل صيام يوم عرفة

الإفتاء توضح موعد التكبير بعض الفرائض

مجلس الأمن يناقش الوضع في الكونغو

الثلاثاء، 27-06-2023 09:07 ص

العقبة تستعد لاستقبال الزائرين بفعاليات عدة خلال عيد الأضحى

a909e27e-9f31-4281-92dd-474c12c9afb8


الوكيل الاخباري - تستعد محافظة العقبة لاستقبال زوارها خلال عيد الأضحى المبارك في ظل تصدرها نسب الحجوزات الفندقية وإعلانها عن إقامة فعاليات ترفيهية عدة خلال العيد.

اضافة اعلان


وقال نائب رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة حمزة الحاج حسنإنه ستقام في المحافظة بساحة الثورة العربية الكبرى ومتنزه الساحة تشمل حفلات غنائية والرسم على الوجوه للأطفال وغير ذلك.


وبين الحاج حسن إن شعار العقبة هذا العيد هو الحفاظ على نظافة المدينة مع حجم الزوار المتوقع قدومهم، مؤكدا بالوقت ذاته على تشديد المخالفات المتعلقة بالنظافة من قبل شرطة البيئة.


ولفت إلى أنه سيجرى توزيع أكياس صديقة للبيئة على زوار المحافظة وحثهم على استخدامها حتى تبقى المحافظة نظيفة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5202318132034515220833

ارتفاع الطلب على رحلات السياحة الداخلية في الأردن خلال العيد

مك

الإفتاء توضح موعد التكبير بعض الفرائض

6202325174856210984462

اب يقتل ابنه في أبو نصير

الامن-يحذر

مديرية الأمن العام تهيب بالمواطنين وتطلق عدداً من الإرشادات

ee

محافظ المفرق : إعادة تأهيل بئرين في منطقة عمرة وعميرة

العقبة

مساءلة قانونية لملقي النفايات على شواطئ العقبة والبحر

أخبار متعلقة
aqabaa_4_1

الفايز: العقبة جاهزة لاستقبال عيد الأضحى

6202313175718330486970

نادي أبناء الثورة العربية بالعقبة يحتفل بالاستقلال ويوم الجيش

ظظ

كنعان: ذكرى الثورة العربية الكبرى تستنهض هممنا لنصرة فلسطين والقدس

99999

قبيل أسبوع من عيد الاضحى .. بدء فصل الصيف بالأردن

46666666666666666666666666666666-2

%75 من السياحة الداخلية بالعقبة عائلية

مواقع-لحجز-الفنادق-ومقارنة-أسعار-الحجوزات-الفندقية

%70 حجوزات فنادق العقبة فئة 5 نجوم في نهاية الأسبوع الحالي