العقبة تستعد لاستقبال الزائرين بفعاليات عدة خلال عيد الأضحى

الوكيل الاخباري - تستعد محافظة العقبة لاستقبال زوارها خلال عيد الأضحى المبارك في ظل تصدرها نسب الحجوزات الفندقية وإعلانها عن إقامة فعاليات ترفيهية عدة خلال العيد.

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وقال نائب رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة حمزة الحاج حسنإنه ستقام في المحافظة بساحة الثورة العربية الكبرى ومتنزه الساحة تشمل حفلات غنائية والرسم على الوجوه للأطفال وغير ذلك.



وبين الحاج حسن إن شعار العقبة هذا العيد هو الحفاظ على نظافة المدينة مع حجم الزوار المتوقع قدومهم، مؤكدا بالوقت ذاته على تشديد المخالفات المتعلقة بالنظافة من قبل شرطة البيئة.



ولفت إلى أنه سيجرى توزيع أكياس صديقة للبيئة على زوار المحافظة وحثهم على استخدامها حتى تبقى المحافظة نظيفة.

