العقبة تستقبل نحو 100 ألف زائر في عطلة العيد

الوكيل الاخباري - استقبلت مدينة العقبة نحو 100 ألف زائر خلال عطلة عيد الأضحى المبارك بحجوزات فندفية وصلت إلى 90 % وفق نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس حمزة الحاج حسن.

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وقال الحاج حسن إن المعابر الحدودية البحرية والجوية والبرية كانت مهيأة لاستقبال الزوار الذين تجاوز عددهم 100 ألف زائر محلي ومن مختلف دول العالم.



وبين أن معبر وادي اليتم ووادي عربة استقبل حوالي 23.5 ألف مركبة و 1.4 ألف حافلة متوسطة وكبيرة، في الوقت الذي شهدت فيه فنادق العقبة بكافة تصنيفاتها نسبة حجوزات زادت عن 90%.