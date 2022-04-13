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الأربعاء، 13-04-2022 11:16 م

العقبة : مبادرة اترك أثرا تنفذ فعاليات تطوعية خيرية رمضانية

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الوكيل الاخباري - نفذت مبادرة "أترك أثرا" في مدينة العقبة خلال العشر الأوائل من رمضان، جملة من الفعاليات التطوعية التي تهدف إلى مساعدة المواطنين المعوزين من خلال توفير وجبات افطار يومية يجري توزيعها في مختلف المناطق.

وقال رئيس المبادرة الدكتور محمد كريشان إنه جرى تنفيد حملة خيرية بدأت منذ اليوم الأول من شهر رمضان بمشاركة متطوعين شباب إيمانا منهم بتقديم الخدمة للمجتمع المحلي، لافتا إلى أن حملة مبادرة "اترك أثرا" الرمضانية تضمنت توزيع وجبات إفطار خفيفة على الإشارات الضوئية ووجبات للأسر العفيفة وتمور ومياه مبردة وكمامات على أبواب المساجد وحلوى على الصائمين قبل الإفطار وبعد الإفطار وتنظيف وتعطير مساجد داخل محافظة العقبة.

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