جامعة الزرقاء تحتفل بعيد الاستقلال

الوكيل الاخباري - احتفلت جامعة الزرقاء اليوم الثلاثاء، بمناسبة عيد الاستقلال الـ 77 والأعياد الوطنية.



وحضر الاحتفال الذي رعاه محافظ الزرقاء حسن الجبور، بحضور رئيس مجلس أمناء الجامعة المهندس سمير الحباشنة ورئيس الجامعة الدكتور نضال الرمحي، ورئيس مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار الدكتور محمود أبو شعيرة، ورئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز الزبون، وعدد من نواب المحافظة.



وتحدث الجبور خلال الاحتفال الذي يأتي بالتزامن مع زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وعيد الجلوس الملكي والثورة العربية الكبرى ويوم الجيش، عن معاني الاستقلال وإنجازات الهاشميين ودورهم في النهوض بالوطن ورفعته، مستعرضا إنجازات جلالة الملك عبد الله الثاني على الصعد كافة.

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