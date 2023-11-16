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الخميس، 16-11-2023 02:02 م

وجهاء لواء ماحص والفحيص يثمنون جهود ومساعي الملك لوقف الحرب على غزة

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الوكيل الاخباري - التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، نواب ووجهاء وفعاليات شعبية ونسائية وشبابية من أبناء وبنات لواء ماحص والفحيص.

وفي بداية اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا محمد البلوي،قال العيسوي إن الأردن وبقيادة جلالة الملك يبذل ومنذ اليوم الأول للحرب جهودا كبيرة لوقف الحرب، التي راح ضحيتها الآلاف من الأبرياء والأطفال والنساء. 

وأضاف أن الأردن تمكن من توظيف مكانته العالمية لإيصال رسائل واضحة للعالم بأن ما تقوم به إسرائيل مخالف لجميع الشرائع السماوية .

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