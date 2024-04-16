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الثلاثاء، 16-04-2024 01:00 م

العيسوي يلتقي وفدا من وجهاء ومخاتير ولجنة خدمات مخيم إربد

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، أن الأردن كان السباق في رفض وإدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مبينا أن جلالة الملك عبدالله الثاني قاد حراكا دوليا وإقليميا، مكثفا ومتواصلا، لوقف الإبادة الجماعية التي تمارسها اسرائيل بحق أهل غزة.اضافة اعلان


كما أكد العيسوي، خلال لقائه اليوم الثلاثاء في الديوان الملكي الهاشمي وفدا من  وجهاء ومخاتير ولجنة خدمات مخيم إربد، موقف الأردن الرافض لسياسة التهجير لسكان غزة التي تخطط لها إسرائيل، والعمل على إبطالها بالتنسيق قادة المجتمع الدولي. 


وقال العيسوي إن جهود جلالة الملك استنهضت الضمير الإنساني، حيث بات الرأي العالمي يندد ويدين ويستنكر هذه المجازر البشعة، التي انتهكت جميع المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية، مؤكدا أن جلالته يواصل جهوده لإسماع صوت الشعب الفلسطيني والظلم الذي لحقه والمعاناة التي يمر بها على مدار العقود الماضية.


وأضاف أن جلالة الملك، في جهوده ومواقفه يمثل صوت العقل والحكمة، مشيرا إلى  تحذيرات جلالته، في جميع  تحركاته، الإقليمية والدولية، من التداعيات الكارثية، لاستمرار حرمان الشعب الفلسطيني، من حقوقه المشروعة، وتداعيات استمرار العدوان وما يسببه من قتل ودمار، وما يحمله من خطر حقيقي لتوسع الصراع في المنطقة، والتحذير من تداعيات الإجراءات التعسفية، والانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها إسرائيل في الضفة الغربية.



 




 

 


 

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