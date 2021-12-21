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العيسوي ينقل تعازي الملك إلى خضر ودعيبس وخورما والمشيني والنعيمات والمشاقبة وبني عيسى

الثلاثاء، 21-12-2021 06:36 م

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى خضر ودعيبس وخورما والمشيني والنعيمات والمشاقبة وبني عيسى

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الوكيل الاخباري - نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى آل خضر بوفاة الوزيرة السابقة أسمى خضر، زوجة عادل دعيبس، وإلى آل خورما بوفاة حسن داود خورما، نائب رئيس المجلس العشائري الشركسي الأردني،  وإلى آل المشيني بوفاة الفنان غسان إسحاق المشيني، وإلى عشيرة النعيمات بوفاة العميد الركن المتقاعد محمد سالم النعيمات، وإلى عشيرة المشاقبة بوفاة هايل عقله المشاقبة، وإلى عشيرة بني عيسى بوفاة لمياء محمد خالد بني عيسى.

وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

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