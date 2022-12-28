العين الحمارنة : سيادة القانون تمثل شرطا أساسيا لبناء مجتمع معاصر قوامه المواطنة

الوكيل الاخباري - أكد العين الدكتور مصطفى الحمارنة، أن سيادة القانون تمثل شرطا أساسيا لبناء مجتمع معاصر قوامه المواطنة، بحيث تستندُ هذه المواطنة على علاقة الفرد بالدولة وليس علاقة الجماعة بالدولة، باعتبار سيادة القانون السبيل الآمن الذي يقودنا في النهاية للعدالة والمساواة.



وأضاف في حديثه خلال الحلقة النقاشية التي استضافتها جامعة اليرموك اليوم الأربعاء، بعنوان "الحياة الحزبية وتحديث الحياة السياسية ومفاهيم المواطنة في الدولة الأردنية" وأدارها الدكتور عبد الحكيم الحسبان أن مبدأ تكافؤ الفرص يقوم في جوهره على أن لكل مواطن الحق في الحصول على الخدمات، وأن غيابها يعني الفقر وسوء الإدارة، وبالتالي علينا تشخيص الواقع بالشكل الذي يؤدي إلى تعزيز هذا الجانب.

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