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الثلاثاء، 30-04-2024 01:57 م

الصناعة والتجارة: لا ارتفاع على أسعار الأرز بالأسواق المحلية

ممم


الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة 
قال مدير مديرية مراقبة الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة حمزة المطارنة إن أسعار الأرز في الأسواق المحلية مستقرة ولا ارتفاع على أسعاره. اضافة اعلان


وأضاف اليوم الثلاثاء لـ "الوكيل الاخباري" أن مختلف أصناف الأرز متوفرة  في الأسواق ومن مناشىء متعددة، مثل آسيا وأوروبا وأمريكا، مشيراً أن الإجراءات الحكومية حدت من انعكاس ارتفاع الأسعار العالمية محلياً.

ولفت أن آخر ارتفاع على أسعار الأرز كان نهاية العام الماضي بنسبة تصل لـ 5% بسبب أسعار الشحن وتم ضبطها بعدة إجراءات حكومية.

في الوقت ذاته اشار بعض المواطنين في احاديث منفصلة لـ "الوكيل الاخباري" ان الارز الامريكي شهد ارتفاعاً على أسعاره بالأسواق المحلية مؤخراً بنحو نصف دينار للكيلو لبعض أصناف الحبة الطويلة . 

يشار في الوقت ذاته أن وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال إنتليجنس" العالمية، أصدرت تقريراً توقعت فيه أن تواصل أسعار الأرز مستوياتها المرتفعة الحالية حتى النصف الأول من العام الجاري 2024 على الأقل.

 




 

 


 

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