نتنياهو يتحدث عن بدء إجلاء المدنيين من رفح والأونروا تنفي

الوكيل الإخباري- قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لا تغيير في أهداف الحرب، وإن حكومته لن تقبل بتسوية بخصوص رفح مشيراً بأنه تم البدء باجلاء المدنيين من رفح استعدادًا لعملية قريبة هناك.

اضافة اعلان



وأضاف نتنياهو أن احتمال التوصل إلى صفقة تبادل ضئيل ولن تقبل إسرائيل بالانسحاب المطلق من قطاع غزة.



من جهته، أكد المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني أنه لم يطلب من الناس إجلاء رفح حتى الآن.



وأضاف: "هناك مخاوف من البدء بإجلاء السكان في رفح إذا لم يتم التوصل لاتفاق هذا الأسبوع.. هناك قلق كبير في غزة من هجوم عسكري في رفح".



وأشار إلى أن هناك مصاعب تواجه قوافل المساعدات في قطاع غزة.



وأصبحت رفح بعد الحرب التي شنتها إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023 على قطاع غزة، موطنًا قسريًا للنازحين الفلسطينيين من جميع أنحاء القطاع، الذين وصل عددهم إلى أكثر من مليون، يعيشون في ظروف إنسانية قاسية وتحت ضغوط إسرائيلية تهدف لتهجيرهم إلى شبه جزيرة سيناء.











