الغذاء والدواء: استيراد شحنة بديل حليب بيبيلاك AR وبانتظار الموافقة

الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

أكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء أن أسباب انقطاع حليب بيبيلاك AR تعود لأسباب فنية متعلقة بالشركة الصانعة .



وقالت المؤسسة لـ "الوكيل الإخباري" إنه تم استيراد شحنة من منتج بديل مستورد بصدد موافقة المؤسسة العامة للغذاء والدواء على تداولها.



وأشارت إلى أنه يتوفر حاليا في السوق المحلي منتج بديل محلي الصنع كما عملت الشركة المنتجة على ايقاف التصدير لغايات توفير احتياجات السوق.





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وبينت أن هدف المؤسسة أن ترفد السوق من منتج بديل آمن بتركيبة مضادة للارتجاع.



ونوهت إلى أن الانقطاع يعود لاسباب فنية اذا تم تجاوزها من قبل الشركة المنتجة فلا تمانع المؤسسة استيراد الحليب مجددا.

وكان قد وصل "الوكيل الإخباري" عدة شكاوى من انقطاع حليب بيبيلاك الخاص بالارتجاع لدى الرضع من الصيدليات.