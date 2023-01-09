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الإثنين، 09-01-2023 12:22 م

الغذاء والدواء: الشركة المنتجة لدواء سعال الأطفال الذي أودى بحياة 70 طفلا في غامبيا غير مسجلة في الاردن

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
قالت المؤسسة العامة للغذاء والدواء إن شركة "مايدين" الهندية منتجة دواء سعال الأطفال الذي أودى بحياة 70 طفلا في غامبيا غير مسجلة في الاردن مؤكدة أنه لا يوجد أي أدوية مسجلة لدينا من إنتاج هذه الشركة ولا يتم السماح باستيراد أي أدوية سعال منها .

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وأضافت المؤسسة في رد على استفسار "الوكيل الإخباري" اليوم الاثنين أن الأردن يعتمد شركات الادوية التي تنتج وتتبع متطلبات التصنيع الدوائي الجيد بحسب أصول المؤسسة .


وأكدت أنها تتابع كافة الآثار الجانبية للأدوية بعد تسجيلها وتسويقها محليا واتخاذ الإجراء المناسب بهدف تقديم دواء آمن وفعال طوال فترة تسويقه .
وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت من تناول أدوية للسعال مصنوعة في الهند من شركة تدعى "مايدين"مقرها في ولاية هاريانا بعد تسجيل عدد من الوفيات في غامبيا.


حيث عملت المنظمة على تحليل أربعة منتجات من الشركة والذي أوضح أنها تحتوي على كميات "غير مقبولة" من ثنائي إيثيلين جلايكول وإيثيلين جلايكول، والتي يمكن أن تكون سامة وتؤدي إلى إصابات حادة في الكلى.

 

 


 




 

 


 

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