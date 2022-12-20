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الثلاثاء، 20-12-2022 10:48 ص

مهيدات يتفقد عددا من مشاريع الصناعة الدوائية الأردنية في الجزائر

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الوكيل الإخباري - تفقد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات، عددا من مشاريع الصناعة الدوائية الأردنية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

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واطلع مهيدات خلال جولته الميدانية في مصانع دار الدواء والحكمة والكندي على سير العمل في هذه المصانع وخطط تطويرها وتوسيعها لمواكبة الطلب المتزايد على منتجاتها، وخطط التوسع في إنتاج أصناف دوائية نوعية جديدة .


وأشاد مهيدات بالدور الريادي للاستثمارات الأردنية المتميزة في الصناعات الدوائية في الجزائر والتي باتت مساهما وشريكا أساسيا للصناعة الدوائية الجزائرية مما يعكس السمعة المميزة التي وصلت إليها الصناعة الدوائية الأردنية بكوادرها ذات الكفاءة والخبرة الفنية والعلمية المتميزة مما جعل هذه الصناعة مصدر اعتزاز وفخر للأردن ومحط ثقة في الأسواق الخارجية.

 




 

 


 

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