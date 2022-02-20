الغذاء والدواء تسحب تشغيلات حليب أطفال من ماركة معروفة وتدعو لوقف استخدامها فوراً - تفاصيل

الوكيل الاخباري - أوضح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار مهيدات أن المؤسسة باشرت باتخاذ إجراءات احترازية فور صدور تحذير هيئة الغذاء والدواء الأمريكية حول وجود جرثومة سالمينويلا salmonella وبكتيريا كرونو باكتر ساكازاكي cronobacter sakazakii في عبوة مفتوحة ومستخدمة من منتج حليب الأطفال similac alimentun وهو منتج غير مسجل لدى المؤسسة ويتم تصنيعه على نفس خط إنتاج المنتجات المسجلة في السوق الأردني: Similac total comfort , similac elecare.

اضافة اعلان



وأضاف أن الإجراءات شملت وقف بيع وتداول التشغيلتين رقم: 23393k800 و 25050k800 من منتج حليب Similac total comfort والتشغيلة رقم 30384Z200 من منتج حليب similac elecare في الصيدليات والمستودعات وكافة أماكن توزيعها، وسحب التشغيلات المستوردة للسوق الأردني من منتجي الحليب أعلاه لحين إعادة فحصها ووصول تقرير التحقق النهائي من الشركة الصانعة والجهات الصحية، مؤكدا على أن كافة التشغيلات الواردة للسوق الأردني يتم فحصها في مختبرات المؤسسة قبل صدور قرار تداولها.



وبين مهيدات أن المؤسسة تتابع مع الشركة الصانعة من خلال الوكيل المحلي المستجدات بهذا الخصوص لاتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوئها، والتي بدورها قامت بإعادة فحص عينات من أنواع الحليب أعلاه وقد صدرت نتائج التحليل لديهم والتي تمت في مختبرات تابعة للهيئات الصحية حيث أظهرت خلوها من هذه البكتيريا.



وتدعو المؤسسة الإخوة المواطنين الى وقف استخدام منتجات الحليب أعلاه من نفس التشغيلة احترازيًا لحين صدور تقرير التحقق النهائي من الشركة الصانعة والجهات الصحية والتأكد من سلامتها واستشارة الطبيب المختص حول منتجات الحليب البديلة المناسبة للطفل، كما تدعو للتواصل معها في حال وجود أي استفسار أو ملاحظة وعلى مدار الساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم 0795632000