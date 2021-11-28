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الأحد، 28-11-2021 11:59 ص

الغذاء والدواء توجه بتسريع إجراءات إجازة المنتجات الغذائية قصيرة الأجل

غدددددددددددددد


الوكيل الإخباري - وجه مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، نزار محمود مهيدات، بتسريع إجراءات إجازة وتحليل المنتجات الغذائية قصيرة الأجل "الطازجة" ومنتجات الأغذية الخاصة التي تقل مدة صلاحيتها عن 6 شهور.

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وقال مهيدات، خلال زيارته لشركة طيبة للإستثمار والصناعات الغذائية المتطورة في الضليل، السبت، إنّه سيتم تمديد فترة عمل الموظفين التابعين للمؤسسة في المعابر الجمركية 24 ساعة ذلك لغايات تبسيط الإجراءات أمام قطاع الصناعة الغذائية.


المدير التنفيذي للشركة، شادي القططي، ثمن  الجهود التي تبذلها المؤسسة في دعم الصناعة الغذائية الوطنية و تبسيط وتسريع الإجراءات أمامها والتواصل المستمر مع القائمين على مصانع الأغذية.


وشملت الزيارة جولة ميدانية في أقسام البسترة والتعبئة والمختبرات، كما تأتي ضمن إطار الزيارات الدورية التي تنفذها المؤسسة للمصانع الغذائية والدوائية في المملكة ضمن خطة عملها الاستراتيجية لمتابعة عملية التصنيع المحلي واستطلاع الاحتياجات وأوجه الدعم الممكنة على أرض الواقع وبما يخدم هذه الصناعات التي تحظى بثقة متميزة في الأسواق الخارجية لتحقيقها أعلى المعايير والمتطلبات العالمية الخاصة الجودة.


 




 

 


 

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