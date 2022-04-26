الثلاثاء 26-04-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

ارتفاع حوالات الأردنيين المغتربين إلى 50% منذ بداية الاسبوع الحالي

البنك الدولي يبحث تقديم 480 مليون دولار للأردن

هل يجوز تأخير زكاة الفطر عن وقتها وهل يصح الصيام إذا لم يتم إخراجها ؟

ولي العهد يزور الإذاعة والتلفزيون بمناسبة عيدها الـ 54

اسعار معمول العيد.. 14 ديناراً بالفستق الحلبي و8 دنانير بالتمر -تفاصيل

شكاوى من عدم تأجيل القروض السكنية والمركبات على الافراد

الخلايلة: جميع أموال صندوق الزكاة تذهب للفقراء والمساكين

الخصاونة: نبحث حقيقة شراء خدمات أبناء أشخاص اعتباريين

الجامعة العربية تحذر من أي مخططات تتعلق بتصفية الأونروا

المواصفات والمقاييس تُحذر من العاب الاطفال وتوضح حول مسدّسات الخرز

الثلاثاء، 26-04-2022 11:40 ص

الغذاء والدواء: حملة رقابية خلال العيد والتفتيش على مدار الساعة

fdcDnxulXo5xNtph0d17bdKuUIYYiyfoc8MifLSd


الوكيل الإخباري - أطلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء حملتها الرقابية الخاصة بفترة عيد الفطر السعيد لضمان انسياب غذاء آمن وسليم للمواطنين حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

اضافة اعلان


وبين مدير عام المؤسسة نزار مهيدات، أن فرق الرقابة والتفتيش المختصة ستواصل ضمن خطة العمل الخاصة بالحملة تنفيذ جولات تفتيشية على مدار الساعة من خلال فرق صباحية ومسائية للتأكد من التزام المنشآت بالشروط الصحية وبرامج الرقابة الذاتية وتطبيق أنظمة الحفاظ على صحة وسلامة وجودة الغذاء خلال كافة مراحل تداوله، مع التركيز على المنشآت والمواد الغذائية ذات الخطورة العالية مثل مطاعم الشاورما والمولات وأسواق الجملة.


وأشار إلى أن الجولات حسب الخطة تستهدف الأسواق الشعبية التي تقوم بتداول المواد التموينية مثل المعلبات والألبان والأجبان ومشتقاتها، الملاحم وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة أسواق بيع الجملة ومستودعاتها، محال الحلويات والمخابز والعصائر والبوظة والمطاعم الشعبية ومطاعم الشاورما والوجبات السريعة ومحال بيع القهوة والمرطبات والكوفي شوب والمحامص والسوبر ماركت، لا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة ونظرا لما تشهده هذه المحالّ من إقبال ملحوظ في مثل هذه الفترة.


واكد انه تتابع الفرق الرقابية المختصة ممارسات عرض وتخزين المواد الغذائية من حيث عدم عرضها خارج المنشآت الغذائية سواء عند الأبواب أو على الأرصفة لعدم تعرضها لأشعة الشمس والغبار وعدم تكديسها وتخزينها بشكل صحي وسليم.


وستستمر المؤسسة في استقبال ملاحظات واستفسارات وشكاوى الإخوة المواطنين خلال الفترة ذاتها على مدار الأربع وعشرين ساعة من خلال خط الشكاوى المجاني ١١٧١١٤ والبريد الإلكتروني info @ jfda.jo  وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم ٠٧٩٥٦٣٢٠٠٠، فضلا عن تكثيف الجهود المتعلقة بمتابعة الشكاوى والتعامل معها.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
6267cb9bc039c

ارتفاع الحوالات الواردة إلى الأردن 50% منذ بداية الاسبوع الحالي

1528163_0

هل يجوز تأخير زكاة الفطر عن وقتها وهل يصح الصيام إذا لم يتم إخراجها ؟

إربد

حركة نشطة بأسواق إربد وخطة أمنية ومرورية

ولي العهد 3

ولي العهد يزور الإذاعة والتلفزيون بمناسبة عيدها الـ 54

معمول-العيد-وطريقة-عمله

اسعار معمول العيد.. 14 ديناراً بالفستق الحلبي و8 دنانير بالتمر -تفاصيل

د

الصناعات الغذائية.. مساهمة واعدة وفرص وافرة للنهوض بالقطاع

أخبار متعلقة
127-132843-tips-diabetics-ramadan_700x400

رسالة هامة من الغذاء والدواء لمرضى السكري

إدارة السير

خطة مرورية في الأسواق قبيل عيد الفطر

070a7289-6535-4f3f-9607-eba2d5729d02

الضمان: رواتب المتقاعدين في الحسابات البنكية الخميس

2021_5_6_1_23_5_497

زكاة الفطر .. وقتها ومقدارها في الأردن

ac166dde-أدوية-تنحيف-1

اطلاق خدمة الاستعلام عن مستحضرات التنحيف وأغذية الرضع - روابط

فففف

تحذير من الغذاء والدواء حول تواريخ صلاحية المواد الغذائية