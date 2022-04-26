الغذاء والدواء: حملة رقابية خلال العيد والتفتيش على مدار الساعة

الوكيل الإخباري - أطلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء حملتها الرقابية الخاصة بفترة عيد الفطر السعيد لضمان انسياب غذاء آمن وسليم للمواطنين حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

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وبين مدير عام المؤسسة نزار مهيدات، أن فرق الرقابة والتفتيش المختصة ستواصل ضمن خطة العمل الخاصة بالحملة تنفيذ جولات تفتيشية على مدار الساعة من خلال فرق صباحية ومسائية للتأكد من التزام المنشآت بالشروط الصحية وبرامج الرقابة الذاتية وتطبيق أنظمة الحفاظ على صحة وسلامة وجودة الغذاء خلال كافة مراحل تداوله، مع التركيز على المنشآت والمواد الغذائية ذات الخطورة العالية مثل مطاعم الشاورما والمولات وأسواق الجملة.



وأشار إلى أن الجولات حسب الخطة تستهدف الأسواق الشعبية التي تقوم بتداول المواد التموينية مثل المعلبات والألبان والأجبان ومشتقاتها، الملاحم وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة أسواق بيع الجملة ومستودعاتها، محال الحلويات والمخابز والعصائر والبوظة والمطاعم الشعبية ومطاعم الشاورما والوجبات السريعة ومحال بيع القهوة والمرطبات والكوفي شوب والمحامص والسوبر ماركت، لا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة ونظرا لما تشهده هذه المحالّ من إقبال ملحوظ في مثل هذه الفترة.



واكد انه تتابع الفرق الرقابية المختصة ممارسات عرض وتخزين المواد الغذائية من حيث عدم عرضها خارج المنشآت الغذائية سواء عند الأبواب أو على الأرصفة لعدم تعرضها لأشعة الشمس والغبار وعدم تكديسها وتخزينها بشكل صحي وسليم.



وستستمر المؤسسة في استقبال ملاحظات واستفسارات وشكاوى الإخوة المواطنين خلال الفترة ذاتها على مدار الأربع وعشرين ساعة من خلال خط الشكاوى المجاني ١١٧١١٤ والبريد الإلكتروني info @ jfda.jo وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم ٠٧٩٥٦٣٢٠٠٠، فضلا عن تكثيف الجهود المتعلقة بمتابعة الشكاوى والتعامل معها.



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