الفئات المستثناة من العطلة الرسمية الأربعاء المقبل

الوكيل الإخباري

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- ينتظر الأردنيون يوم الأربعاء المقبل عطلة رسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وذلك بعد صدور بلاغ رئيس الوزراء بهذا الشأن.وحدد البلاغ الذي صدر بتاريخ 17 أيلول الجاري الفئات المستثناة من قرار العطلة وهي الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها الدوام وليس العطلة وذلك لإدامة الحياة العامة.أما بشأن العاملين في القطاع الخاص فقد بيّنت وزارة العمل في تصريح سابق أن عطلة يوم المولد النبوي الشريف، التي تصادف الأربعاء المقبل تشمل العاملين في القطاع الخاص.إلا أن الفقرة (ب) من المادة 59 الواردة في قانون العمل قد نصت على أنه: "إذا اشتغل العامل في يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية يتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم أجرا إضافيا لا يقل عن (150%) من أجره المعتاد".وكان أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الأحد الماضي، بلاغا يقضي بتعطيل الدوام يوم الأربعاء الموافق للسابع والعشرين من أيلول 2023م؛ بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشَّريف.ونص البلاغ على أن تعطل جميع الوزارات والدوائر الرسمية، والمؤسسات والهيئات العامة، والجامعات الرسمية، والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها احتفاءً بهذه المناسبة.