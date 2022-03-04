الفائزون بالسحب لجوائز تلقي مطعوم كورونا - أسماء

الوكيل الاخباري - أعلن التلفزيون الأردني عبر برنامج “يسعد صباحك” اليوم الجمعة، أسماء الفائزين بجوائز السحب لمتلقي مطعوم كورونا.

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ويأتي ذلك، ضمن المبادرة التي أطلقها التلفزيون، بهدف تشجيع الأفراد وتحفيزهم على أخذ المطعوم وتحصين المجتمع من الوباء.



وفاز بالجائزة الأولى لهذا الأسبوع؛ راما محمد شعبان الوتد من عمّان بجائزة قيمتها 500 دينار.



والفائز الثاني؛ يسرى ياسر علي عبد المهدي من عمّان بجائزة قيمتها 500 دينار.

والفائز الثالث؛ كمال عمار يوسف شطناوي من إربد بجائزة قيمتها 500 دينار.

والفائز الرابع؛ هايل ذياب حسين البرى من المفرق بجائزة قيمتها 500 دينار.

والفائز الخامس؛ منى سالم محمد البلوي من الزرقاء بجائزة قيمتها 500 دينار.

والفائز السادس؛ نوف أحمد المحيميد من المفرق بجائزة قيمتها 500 دينار.





