حماية المستهلك: نسبة كبيرة من المواطنين لا يلتزمون بإرتداء الكمامة

الوكيل الإخباري- دعت جمعية حماية المستهلك المواطنين، إلى ضرورة التقيد والالتزام بشروط الصحة العامة، خاصة مع اقتراب شهر الربيع الذي تكثر فيه الرحلات والتجمعات والمناسبات الاجتماعية، ما سيؤدي إلى زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

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وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي اليوم الأربعاء، "إن الجمعية لاحظت عدم التزام نسبة كبيرة من المواطنين بالشروط الخاصة بفيروس كورونا، خاصة في المناسبات الاجتماعية في المدن والأرياف وأهمها ارتداء الكمامة".

كما دعا إلى الإقبال لتلقي كامل الجرعات حفاظا على صحة وسلامة المجتمع، خاصة وأن أخذ المطعوم يقلل من أعداد الإصابات وإن حدثت الإصابة سيكون تأثيرها خفيفا نتيجة لتلقي المطعوم.



وأضاف أنه يتوجب على المواطنين والجهات الرسمية ذات العلاقة الشعور بالمسؤولية تجاه هذا الأمر الخطير الذي قد يعيدنا إلى الخلف إن لم يتم التصدي لغير الملتزمين والمستهترين بحياة الناس وغير المدركين لخطورة هذا الوباء وتأثيره على جميع نواحي الحياة المختلفة.



وأشار عبيدات إلى أن الجائحة في مراحلها الأخيرة وبالتالي لا بد من الانتباه والحذر وذلك من خلال الالتزام التام حتى ينتهي هذا الوباء الذي أثر وما زال يؤثر على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والصحية وفي ظل ظروف اقتصادية صعبة نعيشها.