الخميس 12-10-2023
الوكيل الاخباري

"رجال الأعمال" تنظم ورشة عن الذكاء الاصطناعي

تعرّف على آخر تحديث لقائمة الأثرياء حول العالم - أسماء

كتائب القسام تزلزل مستوطنة سديروت بـ 50 صاروخاً

الملك يهاتف أمير قطر

وقفة في جامعة اليرموك دعماً لأهل غزة

التعليم العالي تقرر فتح القبول المباشر في جامعات وكليات

أمجد العضايلة : جهد أردني للضغط على إسرائيل لرفع الحصار عن غزة

إقامة صلاة الغائب في كافة مساجد الأردن غداً الجمعة

محلات ألبسة في الأردن تغلق أبوابها لساعتين تضامناً مع غزة

المهندس بسام محمود الحموري في ذمة الله

عاجل

كتائب القسام تزلزل مستوطنة سديروت بـ 50 صاروخاً

الخميس، 12-10-2023 12:32 م

الفراية: ندعم إجراءات المستقلة للانتخاب دون التدخل في سير العملية الانتخابية

img-20231012-wa0005


الوكيل الإخباري - افتتح رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، ووزير الداخلية مازن الفراية، وبحضور أعضاء مجلس مفوضي الهيئة؛ ورشة عمل خاصة بالمحافظين، ركزت على شرح أبرز مستجدات قانون الانتخاب، وآليات تشكيل القوائم الحزبية وإجراءات العملية الانتخابية، وذلك في ضوء استعدادات الهيئة لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة.

اضافة اعلان


وقال المعايطة أن هذا اللقاء يأتي إيماناً من الهيئة بدور الحكام الإداريين وضرورة اطلاعهم على المستجدات، ضمن حرص الهيئة في الانفتاح على كافة الشركاء المعنيين، ولأهمية دور المحافظين في دعم نزاهة العملية الانتخابية وإدارة الهيئة لها بنزاهة وحياد. 


من جهته أكد الفراية حرص وزارة الداخلية على الاستعداد المبكر لأي عملية انتخابية ضمن مساحتها المحددة في التشريعات؛ والقائمة على دعم إجراءات الهيئة دون التدخل في سير العملية الانتخابية، والحرص على حفظ الأمن والنظام وتسخير الإمكانيات مساهمة في إنجاح الاستحقاق الدستوري، مؤكدا حرص الوزارة على أن تكون عوناً وداعمة لرؤية الدولة الأردنية في التحديث السياسي. 


وتضمنت الورشة أيضاً أهمية نشر الوعي بقانون الانتخاب رقم (4) لسنة 2022، وأبرز المستجدات التي طرأت على القانون، والتطورات التي طرأت على النظام الانتخابي (نظام التمثيل النسبي)، ونسبة الحسم (العتبة)، وآلية الاقتراع وتشكيل القوائم العامة والمحلية، وتوزيع المقاعد النيابية حسب الدوائر الانتخابية، وآلية احتساب النتائج للقائمة العامة والقائمة المحلية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

"رجال الأعمال" تنظم ورشة عن الذكاء الاصطناعي

333

وقفة في جامعة اليرموك دعماً لأهل غزة

M63A8352

التعليم العالي تقرر فتح القبول المباشر في جامعات وكليات

wwww

الملك يهاتف أمير قطر

e

أمجد العضايلة : جهد أردني للضغط على إسرائيل لرفع الحصار عن غزة

9202314155052991885143

إقامة صلاة الغائب في كافة مساجد الأردن غداً الجمعة

أخبار متعلقة
محكمة امن الدولة (2) - Copy

أمن الدولة تبدأ أولى جلسات محاكمة النائب عماد العدوان الأربعاء

478997

إصدار 53 ألف شهادة عدم محكومية باللغة العربية الشهر الماضي

M63A0991 - Copy

الزراعة تبدأ الكشف الميداني على معاصر الزيتون

a3a0f9f8-1646321297100132700 (2)

صلح الزرقاء تحكم بحبس 3 أشخاص 4 سنوات عذبوا حدثا وأصابوا آخر بغيبوبة

Lf9PHSUnycaw8errHqMoHaZ145sQVD9eQsXSAIKm

إرادتان ملكيتان مرتقبتان قبل نهاية أيلول الحالي

0L5A1502 - Copy

الأردن يشارك بالمؤتمر العالمي الأول للصحة والسكان والتنمية في مصر