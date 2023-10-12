الفراية: ندعم إجراءات المستقلة للانتخاب دون التدخل في سير العملية الانتخابية

الوكيل الإخباري - افتتح رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، ووزير الداخلية مازن الفراية، وبحضور أعضاء مجلس مفوضي الهيئة؛ ورشة عمل خاصة بالمحافظين، ركزت على شرح أبرز مستجدات قانون الانتخاب، وآليات تشكيل القوائم الحزبية وإجراءات العملية الانتخابية، وذلك في ضوء استعدادات الهيئة لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة.

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وقال المعايطة أن هذا اللقاء يأتي إيماناً من الهيئة بدور الحكام الإداريين وضرورة اطلاعهم على المستجدات، ضمن حرص الهيئة في الانفتاح على كافة الشركاء المعنيين، ولأهمية دور المحافظين في دعم نزاهة العملية الانتخابية وإدارة الهيئة لها بنزاهة وحياد.



من جهته أكد الفراية حرص وزارة الداخلية على الاستعداد المبكر لأي عملية انتخابية ضمن مساحتها المحددة في التشريعات؛ والقائمة على دعم إجراءات الهيئة دون التدخل في سير العملية الانتخابية، والحرص على حفظ الأمن والنظام وتسخير الإمكانيات مساهمة في إنجاح الاستحقاق الدستوري، مؤكدا حرص الوزارة على أن تكون عوناً وداعمة لرؤية الدولة الأردنية في التحديث السياسي.



وتضمنت الورشة أيضاً أهمية نشر الوعي بقانون الانتخاب رقم (4) لسنة 2022، وأبرز المستجدات التي طرأت على القانون، والتطورات التي طرأت على النظام الانتخابي (نظام التمثيل النسبي)، ونسبة الحسم (العتبة)، وآلية الاقتراع وتشكيل القوائم العامة والمحلية، وتوزيع المقاعد النيابية حسب الدوائر الانتخابية، وآلية احتساب النتائج للقائمة العامة والقائمة المحلية.