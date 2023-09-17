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الأحد، 17-09-2023 11:27 ص

الأردن يشارك بالمؤتمر العالمي الأول للصحة والسكان والتنمية في مصر

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الوكيل الإخباري - شارك وفد أردني في المؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية الذي نظمته مؤخرا، وزارة الصحة والسكان المصرية تحت شعار "سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة".

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وبحسب بيان صادر عن المجلس الأعلى للسكان، اليوم الأحد، ضم الوفد الأردني المشارك، أمين عام المجلس الأعلى للسكان الدكتور عيسى المصاروة، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والجامعة الأردنية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية/ الأردن، والعديد من منظمات المجتمع المدني والخبراء.


وأشار البيان إلى أن المؤتمر الذي استمر 4 أيام، أكد أهمية الترابط بين السكان والصحة والتنمية المستدامة، وتوفير منصة لتبادل الخبرات والمعارف لتعزيز صحة ورفاه السكان مع دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والوصول إلى توصيات وخارطة طريق لسبل التكّيف لمواجهة التحديات العالمية وتحسين المخرجات الصحية، وتعزيز تطبيق البحوث القائمة على الأدلة والتوصيات العلمية لمواجهة التحديات السكانية والصحية والتنموية.


ومن أبرز التوصيات التي خرج بها المؤتمر، أهمية الاستثمار في رأس المال البشري في الخدمات العامة الشاملة خاصة في مجالات الصحة والتعليم والنقل والطاقة، وإيجاد فرص العمل اللائق والتشغيل، وتسهيل الوصول إلى الحماية الاجتماعية وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة كاستراتيجيات رئيسة لتطوير رأس المال البشري.


كما أوصى بتسهيل الاستقرار الاقتصادي والتنافسية، وتعزيز المرونة البيئية والاستجابات المناسبة لتغير المناخ، وتفعيل وتعظيم دور المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في حشد دعم المجتمع والأسرة، وزيادة الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية بما في ذلك تنظيم الأسرة، والتعاون مع الحكومات في عملية إعداد وتقديم الرعاية على أساس الاختيار المستنير.


وأوصى بزيادة التمويل الدولي والمحلي لبرامج السكان والصحة والتنمية للتنفيذ الكامل والفعال والمُعجل لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، لا سيما للبرامج المتعلقة بإنهاء الاحتياجات غير المُلباة لتنظيم الأسرة والقضاء على الأسباب التي يمكن ان تسبب الوفيات للأمهات وإنهاء الممارسات الضارة، وزيادة المشاركة والشراكة مع القطاع الخاص في برنامج السكان والصحة والتنمية.


وعلى هامش المؤتمر، أُقيم معرضا بمشاركة العديد من الشركاء والجهات المعنية لعرض أحدث التقنيات في مجالات السكان والصحة والتنمية.

 




 

 


 

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