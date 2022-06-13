الإثنين 13-06-2022
الوكيل الاخباري
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القبض على شخص قتل زوجته في اربد

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الإثنين، 13-06-2022 12:02 ص

القبض على شخص قتل زوجته في اربد

الامن


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - ورد بلاغ قبل ايام بتغيب إحدى السيدات في محافظة اربد،حيث بوشر التحقيق والبحث عنها وبمواصلة التحقيق وجمع المعلومات وقع الاشتباه بتعرض السيدة للقتل من قبل زوجها، وفق مصدر امني .

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وقال المصدر انه جرى ضبطه واعترف بقيامه بضرب زوجته اثر خلاف حصل بينهما ليتفاجأ بعد ذلك بأنها فارقت الحياة، فقام بنقلها لمكان خالٍ من السكان ودفنها هناك ومغادرة المكان وبدلالته تم التوجه للمكان واخراج الجثة والكشف عليها وتحويلها للطب الشرعي وما زالت التحقيقات جارية.

 

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